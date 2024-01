Gaia, un evento per aiutarla

Per domani alle 20.30 la Fidas di Renazzo ha organizzato alla sala parrocchiale di XII Morelli ‘Degustiamo per Gaia’, un evento per assaporare formaggi con abbinamento di marmellate e aceto balsamico per raccogliere fondi da destinare a Gaia (foto), che a 20 anni sta affrontando nuovamente una terribile malattia, e alla mamma Barbara. La quale, per stare a fianco della figlia, si è trovata a dover prendere dell’aspettativa dal lavoro ma non è retribuita. Secondo la legge, infatti, il congedo parentale è solo per 2 anni.