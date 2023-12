"Garantiti tutti i servizi principali"

Sciopero sì, ma i servizi principali della snaità saranno comunque garantiti. E a ribadirlo a chiare lettere sono le direzioni di Ausl e dell’azienda ospedaliera Sant’Anna con una nota: "Ricordiamo alla cittadinanza che nella giornata di martedì 5

si svolgerà lo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni area dirigenza sanitaria Anaao e Cimo e dal sindacato Nursing Up (comparto sanitario). Come di consueto – sottolineano – l’azienda garantirà i servizi essenziali ed evidenzia inoltre che in questo caso, vista la rilevanza dei temi nazionali che motivano lo sciopero, e che sono molto sentiti dai professionisti, lo sciopero potrà provocare forti disagi alla cittadinanza per le prestazioni non urgenti, compresi gli interventi programmati e la specialistica ambulatoriale (visite ed esami)".

r.c.