Genetica e tecnologia per salvare i raccolti Focus con gli esperti

Genetica e tecnologia salva raccolti per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, ridurre l’impatto ambientale e aumentare la produzione di grano Made in Italy. Appuntamento all’azienda agricola ‘La Pioppa’ a Poggio Renatico oggi a partire dalle 10 con ‘Le Giornate in campo 2023’ organizzate da Consorzi Agrari d’Italia, in collaborazione con Sis – Società Italiana Sementi e IbfAgronica. Coldiretti e Cai diffonderanno nell’occasione le prime stime di produzione di grano duro e tenero in Italia con un focus sugli effetti dell’alluvione.