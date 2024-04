‘Girasoli’, sopralluogo e tempistiche

Proseguono i lavori al nido I ‘Girasoli’, a Ferrara in via Ippogrifo (nella zona della Rivana). Un sopralluogo sul cantiere è stato fatto nei giorni scorsi, martedì 16 aprile, al cantiere del nido Girasoli alla presenza dell’assessore comunale alla Pubblica istruzione, del dirigente del Servizio Edilizia Massimo Cavallin, del progettista e direttore lavori, architetto Duccio Pierazzi, del direttore tecnico dell’impresa Cantieri spa Stefano Bulligan (impresa di Poggio Renatico) e dei tecnici del Comune.

La nuova struttura, disegnata con le più moderne tecniche, alla fine arriverà ad ospiterà un totale di 40 bambini che verranno suddivisi in due sezioni. Ogni sezione sarà costituita da 17 piccolissimi (0-1 anno) e 23 medi/grandi (2-3 anni), che si aggiungono ai 47 della struttura esistente (47 bambini in tre sezioni) per un totale di 87 posti bambino che saranno divisi in cinque sezioni di cui 2 lattanti.

I tempi. La conclusione dei lavori è prevista per il mese di gennaio del prossimo anno.

Il cantiere si inserisce nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Pnrr. Il finanziamento fa parte della cosidetta Misura M4c1i0101, che riguarda il ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’. Il progetto dell’asilo va ad inserirsi in un ampio piano di opere dedicate alle strutture educative e scolastiche.