Gli innamoramenti di Babas

Inaugura sabato 23 marzo alle 17, alla Mlb Maria Livia Brunelli Gallery (corso Ercole I d’Este, 3), ‘Mille innamoramenti’, la mostra di Barbara Capponi, in arte Babas, ispirata all’esposizione di palazzo dei Diamanti che ha per protagonista il geniale artista olandese Maurits Cornelis Escher. Il senso della meraviglia, il profondo amore per la natura, continua fonte d’ispirazione, e l’ironia sono alla base della poetica di Barbara Capponi e di Escher. Attraverso l’utilizzo sapiente di questi elementi entrambi gli artisti danno vita a sorprendenti mondi immaginari.

Nei Retablos di Barbara Capponi, l’attenzione è portata su dettagli microscopici. Protagonisti e storie sono catturati dentro piccole scatole magiche che generano stupore: i diorami, ispirati agli altari domestici della tradizione messicana, sono come wunderkammer portatili. Attraverso scene tridimensionali raccontano eventi topici, incontri che cambiano la vita, personaggi e allegorie fermati in un istante e messi a fuoco dal titolo. Come nell’opera in mostra ‘Amore a prima vista’: il colpo di fulmine tra due creature che abitano agli antipodi – una zebra e un pinguino – ma riconoscono immediatamente la propria affinità. E proprio al concetto di amore è dedicata la mostra. Un mandala scritto a mano riunisce più di "mille innamoramenti" dell’artista: tutte quelle persone, personaggi, libri, luoghi, animali, scrittori, canzoni che le hanno fatto battere il cuore. Un ricamo bianco su bianco evoca, come in un sussurro, una frase d’amore. I ritratti di famiglia hanno per protagonisti, a sorpresa, solo i bambini. Le ironiche medaglie al valore sono un necessario tributo per chi si è innamorato e ha sofferto, perché, dice Barbara, "le pene d’amore lasciano cicatrici che sono come decorazioni", testimonianze di ferite a cui siamo sopravvissuti.