Gli studenti raccontano il Carmine

È un gradito ritorno quello degli studenti ‘ciceroni’ alle giornate Fai di Primavera che ieri e oggi, a Comacchio, hanno aperto lo scrigno del quartiere Carmine. Dopo alcuni anni di assenza, grazie alla volontà dei docenti Ilenia Ciminà e Alessandro Mariotti, sedici studenti dell’istituto Remo Brindisi di Lido Estensi sono tornati nelle vesti di guide turistiche per accogliere i tanti visitatori che scelgono la cittadina lagunare come meta delle giornate Fai. E chi meglio dei ragazzi dell’indirizzo Turistico economico (IV A), dell’alberghiero (I C e II C) e dell’accoglienza turistica (III C), poteva meglio calarsi nei panni di un cicerone per guidare tra i ponti e i canali di uno dei rioni più caratteristici di Comacchio? Gli studenti si sono preparati da diverso tempo, studiando i monumenti alcune settimane prima durante un breve corso di formazione, che prevedeva un test e una simulazione sul campo. Sempre insieme a loro, oggi attendono i turisti divisi in tappe come in una staffetta per far conoscere la storia e la cultura locale. Sei le tappe principali: la Loggia del Grano e la torre dell’orologio, la chiesa della Madonna Carmine, gli androni di via Cavour, la chiesa di Sant’Antonio, quella del Rosario e la casa dell’artista Severo Pozzati. Le visite sono disponibili dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 (ritrovo alla Loggia del Grano).

