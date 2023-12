Granchio blu, stato di calamità

L’annuncio arriva il 29 dicembre, a ridosso del Capodanno. Ci sarà il via libera per lo stato di calamità legato all’emergenza granchio blu. Con l’approvazione della Legge di Bilancio, in votazione ieri alla Camera, viene modificato il decreto 102/2004 nel senso di estendere anche al settore della pesca e dell’acquacoltura, oltre che dell’agricoltura, la possibilità di ottenere la dichiarazione dello stato di calamità, oltretutto con

specifico riferimento alle specie invasive, come appunto il granchio blu, che ha ormai devastato gli allevamenti di vongole e cozze di Goro e Comuni limitrofi, mettendo a rischio l’intero ecosistema del nostro Delta.