Grandine e danni: auto e case distrutte

Il 22 luglio una violenta ondata di maltempo colpisce il territorio. Particolarmente martoriate sono le frazioni sud, dove un’intensa grandinata con chicchi grossi come palline da tennis ha devastato auto e abitazioni. Il bilancio fu pesantissimo. Non solo dal punto di vista dei danni materiali. Ci furono infatti quattro feriti, persone colpite dei chicchi piovuti dal cielo. Per quanto riguarda la provincia, il maltempo si abbattè su Cento (zona capoluogo, Pilastrello e XII Morelli), Dosso, Poggio Renatico, Sant’Agostino. Per quanto riguarda invece il capoluogo, le aree interessate furono Monestirolo, Marrara, Gaibanella, San Bartolomeo, San Martino, Sant’Egidio e Montalbano. Solo tra Sant’Egidio e San Bartolomeo rimasero danneggiate più di cento auto.