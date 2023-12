Grazie ai contributi della fusione, invariate le tasse

È stato approvato a maggioranza, nel Consiglio comunale di mercoledì 27 dicembre, il Bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Tresignana. Ad illustrare il documento di programmazione è stato il sindaco Laura Perelli che ha posto l’accento su un importante aspetto: quello della tassazione locale, che resterà calmierata, anche per il 2024, grazie ai contributi straordinari per la fusione. Rimarranno infatti invariate le aliquote Imu, quindi ridotte rispetto a quelle che erano vigenti nei due Comuni estinti di Formignana e Tresigallo, così come le misure di esenzione e di detrazione. Ad

aggiungersi quest’anno vi sarà la misura ‘Patto per la casa’, azione cui il Comune intende aderire e che punta all’ampliamento dell’offerta degli alloggi in locazione a canoni calmierati in collaborazione con Acer e con la Regione Emilia Romagna. Il Bilancio contempla, inoltre, l’esenzione del pagamento dei passi carrai attuata dal 2020, e una riduzione dell’aliquota Irpef dallo 0.8 al 0.7 %: "Gli sgravi sulla tassazione locale – spiega la prima cittadina, Laura Perelli –, che comportano una riduzione annua di oltre 400 mila euro dell’imposizione fiscale per le famiglie, sono resi possibili grazie ai contributi straordinari della fusione che ci consentono di colmare le minori entrate per il Comune". Sempre in favore delle famiglie del territorio, non subiranno aumenti le tariffe sui servizi scolastici, quali trasporto e refezione, e le rette per gli asili nido che, per le fasce di reddito individuate, saranno interamente abbattute attraverso l’adesione al progetto ‘Al nido con la Regione’. Anche il mantenimento delle tariffe inalterate sui servizi a domanda individuale è reso possibile grazie ai contributi straordinari per la fusione, nonostante l’incremento di costi di alcuni serviziin appalto"