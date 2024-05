’Hip hop Re-love-ution’ stasera al Teatro ’Abbado’

Dopo cinque anni, torna in scena - stasera alle 20.30 al Teatro Comunale Abbado di Ferrara - una produzione dell’Associazione ferrarese Dance Nation, con uno spettacolo di Danza Hip Hop dal titolo ’Re_Love_ution’: un gioco di parole che sottende la grande passione e rispetto che questa scuola ha per la Cultura Hip Hop. "Torniamo sul palco del teatro più bello del mondo – racconta il Direttore Artistico Fabrizio Lolli – con un fortissimo desiderio di riscatto da questi ultimi anni, che la nostra Associazione ha affrontato con grande dignità, forza e resilienza, due anni consecutivi di chiusura forzata e altri anni a corrente alterna, tra divieti, timori dei fruitori ed evidenti danni economici e artistici legati alle problematiche relative alla pandemia che hanno lasciato forti cicatrici proprio sulle fasce più delicate e innocenti: i bambini e i ragazzi". Oltre 140 allievi si sono impegnati tutta la stagione, con l’obbiettivo di portare in scena uno spettacolo frutto di questi anni di allenamento.

Informazioni e biglietti: info@dancenation.it / 347 50 399 52