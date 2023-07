I grandi eventi in una strategia più ampia

di Fabrizio Toselli *

Siamo ben consapevoli che il nostro territorio sconta decenni di gap economico, sociale ed infrastrutturale rispetto al resto della regione, che non si può certo colmare in poco tempo e soprattutto in anni funestati dalla pandemia e dalla crisi energetica e inflazionistica. Nonostante questa congiuntura così negativa, in base ai dati della Camera di Commercio riferiti al solo comune capoluogo, nel 2022 il saldo tra nuove imprese e quelle chiuse (al netto delle cessazioni di ufficio) è tornato ad essere positivo, dopo tanti anni ed il numero di addetti impiegati è aumentato da 43.373 del 2021 a 45.237 del 2022. Dati più che mai incoraggianti! Il sindaco e la giunta di Ferrara hanno lavorato e stanno lavorando molto in questi anni per attrarrre nuove imprese ed investimenti, ad esempio sburocratizzando e semplificando la macchina ed i regolamenti comunali e istituendo - d’intesa con la regione - la zona logistica semplificata nell’area del petrolchimico. Un’area a fiscalità agevolata per le imprese. Sempre nell’ottica di incentivare lo sviluppo economico e attrarre nuovi investimenti, l’amministrazione comunale ha attivato per la prima volta una partnership pubblico-privato tra Sipro e le associazioni di categoria del manifatturiero e dell’artigianato. Inoltre, è sotto gli occhi di tutti, l’indotto economico generato dai grandi eventi, e l’enorme risalto che questi danno alla nostra città, in Italia e all’estero, fondamentale per attrarre nuovi investimenti ed aziende, più di qualsiasi campagna promozionale. La strategia e la visione sono chiare e puntano allo sviluppo del nostro territorio dopo anni di immobilismo. Per questo ci auguriamo che il sindaco Alan Fabbri e la sua squadra vadano avanti con ancora più determinazione e forza.

* coordinatore provinciale Forza Italia Ferrara

(testo firmato con Diletta D’Andrea, coordinatrice comunale Forza Italia Ferrara)