I Maestri Artigiani a Cona con un regalo per i piccoli pazienti

Una calza della Befana, grazie ai Maestri Artigiani, per un dolce sorriso dei bambini che hanno dovuto trascorrere le feste in ospedale. Una rappresentanza dell’Accademia è andata ieri a Cona nei reparti di Pediatria, Oncoematologia pediatrica e Chirurgia pediatrica accolti con entusiasmo dai piccoli pazienti. Alla consegna delle calze erano presenti il presidente dell’Accademia, Marco Garbellini, il vice Roberto Carion, il segretario Oderio Mangolini, il direttore Cna Matteo Carion, il segretario di Confartigianato Paolo Cirelli e il presidente Patrizio Girotto. "I Maestri Artigiani – così una nota – ringraziano i nuovi Maestri di Comacchio per la generosa donazione e il personale dell’ospedale per la sua disponibilità e gentilezza".