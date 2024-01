‘I venerdì dell’Universo’, sei serate

Sei serate dedicate a scienza, astronomia e fisica. Torna per il 25esimo anno la rassegna ‘I venerdì dell’Universo’ organizzata dal dipartimento di fisica e scienze della Terra dell’Università e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in collaborazione con il Gruppo Astrofili ‘Columbia’, Esploriamo l’Universo, Aps e Arci Ferrara. La rassegna è stata presentata mercoledì mattina in rettorato, alla presenza della rettrice Laura Ramaciotti, di Vincenzo Guidi, direttore del Dipartimento di Fisica, di Isabella Garzia in rappresentanza del direttore dell’Infn sezione di Ferrara, di Davide Urban, Direttore Ascom, di Michele Parise del Comitato organizzatore, di Giovanni Santarato, presidente Gruppo Astrofili Columbia, di Massimiliano Di Giuseppe della Cooperativa Esploriamo L’Universo. Gli incontri si terranno al venerdì sera; il primo domani poi 9 e 23 febbraio, 8 marzo, 5 e 12 aprile alle 21 in sala Estense, sarà possibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube. "L’iniziativa nasce come attività seminariale per poi trasformarsi negli anni in una manifestazione divulgativa, con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica, coinvolgendo un pubblico trasversale e includendo diverse discipline scientifiche", ha spiegato la rettrice. Michele Parise si è soffermato sul dettaglio del programma: si parte domani con la consegna di un premio di laurea in memoria del professor Raffaele Tripiccione. La serata proseguirà con la conferenza ‘Dal bosone di Higgs alla transizione energetica ed alla medicina’ con relatore Lucio Rossi. Il 9 febbraio Ferdinando Patat sul tema ‘L’eredità di Galileo e l’Extremely Large Telescope’ e il 23 con Simonetta Di Pippo che parlerà di ‘Space Economy: il futuro dietro l’angolo’. L’8 marzo Massimiliano Lattanzi in ‘L’Universo come laboratorio: dialogo tra la Cosmologia e la Fisica delle particelle’. Ultimi appuntamenti della rassegna il 5 e 12 aprile.

Mario Tosatti