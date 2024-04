Domani alle 17:30 alla Libreria Libraccio di Ferrara, per il ciclo ’La nuova vecchia politica’, Piero Ignazi presenta “Il polo escluso. La fiamma che non si spegne: da Almirante a Meloni” (Il Mulino). Dialogherà con l’autore Andrea Baravelli, coordina Andrea Pugiotto Università di Ferrara. Alla fine degli anni Ottanta, quando venne pubblicata la prima edizione de ’II polo escluso’, il Msi era un partito marginale, quasi un reperto archeologico, cementato da un’inestricabile nostalgia; ora il suo erede diretto, Fratelli d’Italia, è al centro della politica italiana. Cosa è accaduto in questi trent’anni per portare quel mondo dall’irrilevanza al potere? Piero Ignazi è professore all’Università di Bologna.