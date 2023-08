Il camper della Cgil in aiuto ai lavoratori

Il Camper dei Diritti della Cgil farà tappa sulla costa e fungerà da ufficio mobile e punto informativo, con l’obiettivo di fornire consulenze contrattuali. Il sindacato spiega lo scopo di questa iniziativa: "E’ necessario che le lavoratrici e i lavoratori del comparto turistico, in modo particolare quelli impiegati nel settore balneare con contratti di brevissima durata che incontrano tante, troppe difficoltà, sentano vicina la Filcams Cgil.Assistiamo tutti gli anni, in un crescendo di insistenza, alla colpevolizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, all’imputare ai giovani la mancanza di voglia di lavorare, nonostante si sappia perfettamente che tanti, troppi rapporti di lavoro nel settore non applicano i CCNL di riferimento e le normative del lavoro. Si offrono retribuzioni troppo misere rispetto ai sacrifici che vengono imposti come ad esempio la rinuncia al giorno di riposo". E acnora: "La miopia di molti imprenditori, che cercano di massimizzare i ricavi economici riducendo il costo del lavoro ha prodotto la perdita delle professionalità e il disinvestimento da parte dei lavoratori che non vedono in tale occupazioni prospettive di futuro. Attraverso la campagna ’Il Turismo Sottosopra’ vogliamo rovesciare, scoperchiare quello che accade alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto turistico". il camper saràsul costa lunedi 7 agosto a Comacchio, martedì 8 a Lido Nazioni, Lido Pomposa e Scacchi,mercoledì 9 a Ferrara, giovedì 10 a Portogaribaldi e Lido Volano e venerdi 11 a Lido Estensi e Lido Spina.