Il centro ’Homer Simpson’ riparte: "Più attività per tutti gli abitanti"

E’ l’amministrazione di Terre del Reno, in particolare l’assessorato alle politiche giovanili, ad annunciare la ripresa delle attività dell’associazione "Homer Simpson", che svolge il proprio operato nello stabile di viale Europa 4. L’associazione, che da agosto ha visto un passaggio di testimone a un nuovo direttivo di giovani volontari, presieduto da Daniele Maccaferri, mira a un rilancio completo del proprio operato, cercando al contempo un coinvolgimento sempre più ampio della cittadinanza. Si parte oggi con un apericena con Dj set, gratuito e aperto a tutti. Lo stabile, da decenni punto di riferimento per i giovani del territorio, sarà il centro di una lunga serie di attività che si svolgeranno nei prossimi mesi e si stanno già organizzando il cinema, tornei di vario genere, mercatini, corsi e la "festa della vulandra" che vedrà il coinvolgimento degli istituti comprensivi di Terre del Reno. "Voglio rimarcare il ruolo del centro – dice il presidente Maccaferri – Da molti anni l’associazione Homer Simpson ha occupato il tempo libero dei ragazzi in maniera sana e costruttiva, ora sotto la spinta del nuovo direttivo e dei volontari, contiamo di dargli una nuova vita, con attività che integrino tutti gli abitanti, anche quelli che più avanti con gli anni". Nuovo direttivo composto inoltre dal vicepresidente Gabriele Bosi, dal segretario Tommaso Gruppioni, il tesoriere Boughattas Manafe e i consiglieri Giulio Bianchi, Diego Rubini, Gaia Melloni.

Laura Guerra