Il convegno col ministro. Filiera foraggi essiccati, il punto con Lollobrigida

‘Sostenibilità della filiera dei foraggi essiccati’ è il filo conduttore del convegno, in programma domani a partire dalle 10, dall’azienda agricola Lodi, nella sala della tenuta in via Prosperi 23, a Mirabello, al quale parteciperà il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Un’occasione per affrontare temi salienti di un settore agricolo che vive produzione e mercato, che gestisce difficoltà che affronta mettendo in atto innovazione e puntando sulla qualità, attraverso le voci e il confronto tra produttori e trasformatori di erba medica. Introdurrà l’incontro Gian Luca Bagnara di Aiefe. Fabio Bravo di Ismea parlerà delle ‘Prospettive dei mercati dei foraggi italiani’, mentre Luis Machin, dell’Associazione spagnola dei produttori di erba medica disidratata interverrà nel confronto insieme a Nicola Gherardi di Confagricoltura e ad Agostino Migiani di Al Dhara. Sul tema ‘Sostenibilità ambientale ed economica della filiera foraggi essicati’ interverranno anche Angelo Frascarelli dell’Università di Perugia, Augusto Bianchi dell’Università di Bologna, Eugenio Tassinari di Assosementi. L’intervento del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è previsto intorno alle 12.30. Dopo il pranzo, alle 14, è invece prevista la visita agli espositori. L’evento è valido come riconoscimento di crediti formativi professionali, per gli iscritti al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, dei periti agrari, dei dottori agronomi e forestali. cl.f.