Il ladro di bici è ultraottantenne

Si è impossessato di oltre una cinquantina di biciclette, lasciate aperte nelle rastrelliere o appoggiate a muri e recinzioni, a Ferrara. Protagonista un ultraottantenne fermato dagli uomini della polizia locale Terre Estensi e denunciato per furto aggravato e ricettazione. Nell’abitazione dell’anziano sono state trovate 56 biciclette rubate con una modalità ricorrente: una volta sottratta una bici, l’uomo lasciava la sua legata nelle vicinanze e tornava a casa per depositare il mezzo rubato, poi prendeva il bus e andava a recuperare la sua. L’ultraottantente è stato fermato dagli agenti della polizia locale che, dopo averlo visto rientrare in casa su una mountain bike, salire sul bus e tornare all’abitazione con la sua bici, si sono recati all’istituto ‘Bachelet’ per verificare se la mountain bike fosse stata rubata a uno studente. Appurato il furto, gli agenti hanno bussato alla porta dell’uomo e hanno riconosciuto la bici dietro la tavola della cucina. Perquisita l’abitazione, è stata accertata la presenza di altre bici all’interno, nella cantina e anche nel box in cortile: in tutto erano 56.