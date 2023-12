Il libro delle polemiche: "Vannacci, pensiero violento. L’ipocrisia degli organizzatori"

"Quando un’associazione, qualunque associazione, promuove un’iniziativa lo fa scegliendo quali messaggi, quale visione della società, intende trasmettere. Invitando a Ferrara il generale Roberto Vannacci l’associazione Ferrara Cambia, che si autodefinisce un’associazione moderata, ha evidentemente scelto di veicolare e fare da megafono a messaggi misogini, razzisti, omofobi". Alla vigilia dell’appuntamento ferrarese per la presentazione del discusso libro dell’ufficiale, ‘Il mondo al contrario’, Cgil, Udi e Centro Donna Giustizia intervengono puntando il dito sull’opportunità da parte di Ferrara Cambia di organizzare un evento di questo tipo (in programma oggi alle 17.30 all’hotel Astra). "Come associazioni – proseguono – usciamo da intense giornate in cui abbiamo promosso assieme molte iniziative, con la volontà di fare del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne, un’occasione non retorica di confronto, riflessione e azione politica, con l’obiettivo di contribuire a cambiare una cultura patriarcale violenta, che minorizza le donne ed altre soggettività. Il 25 novembre per noi è un impegno che dura tutto l’anno". Evidentemente, continuano, "non è cosi per tutti. Evidentemente per alcuni il 25 novembre è una cerimonia vuota e retorica, e sono pronti pochi giorni dopo a rendersi artefici della promozione di quella stessa cultura che svaluta donne, persone Lgbtq+ e migranti. Almeno ci risparmino l’ipocrisia ed evitino di presentare questa scelta come una curiosa apertura a opinioni diverse. Dietro a queste opinioni si palesa un pensiero che rifiuta l’alterità, discrimina e si mostra violento".