Il Palio slitta per il maltempo. Le corse saltano a domenica: "La pista ha risentito delle piogge"

La Fondazione Palio Città di Ferrara ed il Comune hanno deciso di rinviare le corse del Palio a domenica 26 maggio, preso atto delle previsioni meteo non favorevoli. Il programma sarà lo stesso previsto per sabato sera con partenza alle 20 da piazza Castello con il corteo per raggiungere piazza Ariostea sede delle gare che inizieranno alle 21.

Le prove dei cavalli e quelle delle asine, previste per ieri sera, non sono state effettuate e verranno recuperate oggi dalle 16. Sono confermate le cene propiziatorie, della Corte Ducale e Contrade alle 19 nelle sedi delle contrade. "Il meteo non ci sta aiutando ma l’organizzazione della Fondazione Palio Città di Ferrara – spiega il presidente Nicola Borsetti – è fortemente impegnata a ridurre le emergenze delle piogge, che la città e la provincia hanno subito in queste ore e di cui la pista di piazza Ariostea ha fortemente risentito". "Volevo ringraziare i cittadini ed i numerosi turisti – sottolinea Borsetti – che erano presenti sabato 18 maggio, in Corso Giovecca, per ammirare il passaggio del Magnifico Corteo. La sfilata sta permettendo alle contrade di presentare dei cortei sempre più spettacolari. Ogni anno le sartorie della Corte Ducale e delle Contrade presentano nuovi abiti e nuovi accessori, mentre i numerosi gruppi di lavoro, che all’interno delle contrade creano e costruiscono scenografie, si perfezionano e quello che presentano è sempre più imponente e spettacolare. Ricordo che stiamo parlando di volontari". "Congratulazioni al Rione Santo Spirito, che ha vinto il Premio Nino Franco Visentini – aggiunge Borsetti – e a tutte le contrade che stanno ricevendo sempre più un grande apprezzamento tramite la visione dei video che la commissione immagine della Fondazione trasmette sul nostro canale Youtube: YouPalioferrara. Ad oggi sono oltre 18.000 le visualizzazioni, mentre durante la diretta abbiamo raggiunto punte di oltre 6000 visualizzazioni". "Un successo – spiega ancora Borsetti – che sta facendo riflettere sull’opportunità di aumentare la diffusione mediatica che già in questi ultimi tre anni abbiamo fortemente voluto per le riprese delle corse al Palio. Anche quest’anno ci sarà la diretta con l’impiego di tre telecamere fisse, di una telecamera mobile e di un drone. Sarà trasmessa sulla pagina Facebook della Fondazione Palio città di Ferrara e condivisa da più pagine di associazioni e testate giornalistiche, non solo della città di Ferrara". Sempre ieri il comitato organizzatore della Fondazione Palio ha comunicato che nella clinica convenzionata si sono svolte le visite agli asini che le contrade hanno iscritto per la corsa del Palio di San Maurelio e che sono risultati tutti idonei tranne l’asino di San Giovanni, che non essendo stato presentato alla visita, non potrà competere domenica prossima.

Lauro Casoni