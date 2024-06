Il viaggio nei ’seggi chiave’. Da Francolino alla sala Arengo: "Sono elezioni molto sentite"

Ferraresi alle urne nonostante la calda e umida domenica. Già in mattinata l’affluenza è alta al seggio di Francolino, presso la scuola primaria di via del Calzolai, che come spiega Fausto Bertoncelli, ex responsabile dell’Ufficio Benessere Ambientale del Comune di Ferrara, votante in questa sede, "è uno dei paesi che ha sempre avuto il maggior numero dei votanti", dato confermato dal presidente di seggio Carmelo Petrucciani: "Anche alle scorse elezioni la percentuale è stata molto alta, per ora (nel pomeriggio di ieri, ndr) siamo al 35% e siamo tra i seggi che hanno l’affluenza più alta. Chi è venuto a votare sente molto queste elezioni, sono sia giovani che anziani, c’è anche chi è arrivato a stento e con difficoltà, ma è comunque venuto a votare".

Tra gli elettori più giovani c’è Ivan Melchiorri, che per la seconda volta esercita il suo diritto di voto: "Tra noi giovani speriamo in una continuità – racconta-, perché siamo soddisfatti di come stanno andando le cose a Ferrara". Come sottolinea il presidente del seggio Alessandro Talmelli, segretario comunale del Pd: "Stiamo avendo una buona risposta da parte dei giovani". "La voglia di cambiamento c’è – secondo Barbara Maini-, le persone che conosco, i miei amici, chi in un seggio chi nell’altro, sono andati tutti a votare. Ho amici stranieri che risiedono qui in Italia e che quindi hanno diritto di voto e sono andati stamattina presto, per certi versi quindi sì, queste elezioni sono molto sentite, poi la scelta è soggettiva".

"Erano elezioni molto sentite secondo me, se sono qui è proprio perché ci credo", sottolinea Daniele Federici, appena uscito dal seggio 108 di San Bartolomeo in Bosco, presso la scuola primaria di via Masi. Anche qui, come spiegato dal presidente del seggio, le operazioni si svolgono in maniera fluida: "L’affluenza per ora non è altissima, ma c’è comunque riscontro. Sicuramente sono elezioni sentite, anche da parte delle forze politiche, i rappresentanti di lista sono presenti e ci tengono che venga fatto tutto nella maniera corretta".

Anche alla scuola de Pisis di viale Krasnodar, tra i corridoi molte persone danno un’ultima occhiata ai cartelloni con le liste, per verificare quello o quell’altro nome, per confermare o per ribaltare all’ultimo minuto la propria scelta di voto. Questo non è, secondo la presidente Anna Adriana Cariani, uno dei seggi con più affluenza, che intorno a mezzogiorno si attesta infatti indicativamente al 30%.

"Votano molto gli anziani, pochi giovani e non c’è chiarezza di voto – spiega Cariani-, le persone arrivano poco preparate e non sanno come compilare la scheda. C’è molta partecipazione da chi ha chiesto di poter votare per una sola scheda, quella delle comunali, ad esempio cittadini stranieri che vivono qui da più di 10 anni e non sono però cittadini europei, per la prima volta possono votare, ne abbiamo una decina ed abbiamo notato che stanno venendo a votare". Un buon riscontro si registra, nel tardo pomeriggio, al seggio numero 1 nella sala dell’Arengo del palazzo Municipale, giunto al 53 per cento: "Non c’è stato un flusso costante – spiega il vicepresidente del seggio Fabio Chiari, ma alla spicciolata e poi concentrato intorno alle 18,30 e alle 20 di sabato e alle 12 e 13 di domenica".

"Solitamente siamo abituati ad una sola giornata – continua Rita Mazzoni, presidente del seggio 1-, quindi l’affluenza è più concentrata, ma sta andando bene, la domenica poi è la giornata più intensa. Qualche persona non ha ritirato la scheda di una delle due elezioni, comunicandocelo prima, ed essendo previsto chiaramente lo abbiamo concesso".