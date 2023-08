Ilaria Baraldi (Pd)

"La soluzione proposta dalla giunta per il chiosco, senza che di ciò si sia mai parlato in commissione o in Consiglio comunale, consiste al solito nella rimozione di tutto ciò che non coincide perfettamente con l’idea di decoro alla Naomo". A dirlo, in un lungo post su Facebook, è la consigliera comunale del Pd Ilaria Baraldi intervenuta sulla polemica nata dalla rimozione del chiosco al parco Bruno