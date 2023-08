Sono 2.388 gli ingressi ai musei civici che si sono registrati nel fine settimana a Ferrara. In particolare, da venerdì a domenica gli accessi al Castello sono stati 1.185. La fortezza estense ospita la mostra ‘Arrigo Minerbi: il ‘vero ideale’ tra liberty e classicismo’, dedicata allo scultore prediletto da Gabriele D’Annunzio. A palazzo dei Diamanti, invece – che venerdì e sabato è rimasto aperto, in via straordinaria, fino alle 23.30 – il pubblico è stato di 580 persone. Attualmente gli spazi espositivi dell’edificio rinascimentale ospitano due mostre: ‘Guido Harari. Incontri’, che propone oltre 300 fotografie, installazioni, filmati originali e proiezioni, che raccontano tutte le fasi della eclettica carriera di Harari, uno dei maggiori fotografi italiani l’esposizione ‘Agostino Arrivabene - Thesauros’, che presenta quaranta opere dell’artista realizzate dal 1985 a oggi. L’autore considera le sue creazioni come doni votivi e la pratica artistica come tensione verso il divino. Il dato dei quasi 2.400 accessi del weekend tiene inoltre conto delle presenze a palazzo Schifanoia (394) e al museo della Cattedrale (149), a Casa Ariosto (80). "Abbiamo puntato fortemente sulle esposizioni museali in estate. Una scelta coraggiosa e non facile. Il dato numerico è molto importante" sottolinea l’assessore Marco Gulinelli.