Il cantautore Antonio Maggio sarà per la prima volta in concerto stasera alle 21 al BlackStar (via Ravenna 104). L’artista porterà sul palco, in chiave acustica, il suo nuovo album omonimo, ‘M A G G I O’, raccontando al pianoforte la genesi di queste sue nuove canzoni. Sul palco ad accompagnarlo anche il chitarrista Stefano Scuro (acustica, elettrica ed effetti) per una serata intima ed emozionale. Maggio sceglie di regalare a Ferrara uno spettacolo senza band o artifici d’arrangiamento, muovendosi liberamente tra aneddoti e ascolti.