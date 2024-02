La Spal scende in campo contro il cyberbullismo, promuovendo una maggior consapevolezza tra i giovani, incoraggiando comportamenti responsabili e creando un ambiente online protetto. In occasione della settimana del Safer Internet Day e della Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo che si celebra proprio oggi, Synergie Italia, Fondazione Carolina e Risorse Italia confermano il proprio impegno affiancando Spal Foundation grazie al progetto ‘Nel cuore della Rete’, realizzato allo scopo di promuovere l’importanza del rispetto e della sicurezza digitale nelle scuole di tutta Italia. In Emilia Romagna, il percorso formativo ‘Cittadinanza digitale: una partita da vincere’ prende il via nelle scuole di Ferrara, Ostellato e Copparo, con l’obiettivo di ampliare la missione che nel 2023 ha coinvolto nella sua fase sperimentale mille studenti nel solo territorio della provincia di Novara.