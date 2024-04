"Inaccettabile speculare sui morti"

"Il confronto politico non deve mai speculare sui morti". Così il candidato della lista di Fabbri, Giacomo Gelmi, dopo aver letto le dichiarazioni di Anselmo: "Ho subito manifestato mio personale sostegno ad Alan Fabbri e ai familiari delle vittime. "E’ vergognoso che si usi una tragedia come quella di Bergamo a fini elettorali. Non si può accettare che in un dibattito elettorale si arrivi così in basso, speculando anche sulla morte di persone, decedute in quel drammatico periodo pandemico. Spero che Anselmo riveda quello che ha scritto e chieda scusa ai familiari delle vittime".