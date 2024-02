Incendio dalle braci del barbecue. Rimessa distrutta dalle fiamme

Il rapido arrivo dei vigili del fuoco volontari di Bondeno e il supporto indispensabile delle autobotti e della squadra dei professionisti arrivata dalla sede centrale di Ferrara, ha scongiurato il peggio nel cuore di una zona residenziale in via per Scortichino. A lanciare l’allarme, martedì sera intorno alle 20.30, è stato un vicino di casa che ha notato fumo abbondante e nero uscire dal comino della dependance di un’abitazione, intuendo che la situazione potesse essere di pericolo. All’arrivo dei vigili del fuoco infatti, aprendo la porta dell’edificio che si trova nell’area esterna di pertinenza di una casa abitata da una famiglia composta da padre, madre e tre figli piccoli, è emerso che il fuoco si era ormai diffuso nell’intera stanza. Le fiamme erano altissime e avevano ormai raggiunto e distrutto i mobili e tutto quanto l’edificio, utilizzato anche come rimessa, conteneva. Il fuoco è poi arrivato a toccare il tetto, in eternit, che per fortuna è stato salvato dai pompieri impedendo l’inquinamento. Il materiale che lo componeva dovrà essere smaltito da una ditta specializzata. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Probabilmente, la famiglia, che a a pranzo aveva cucinato ai ferri sul barbecue, non si era accorta che il fuoco non si era spento correttamente e completamente, oppure anche solo un piccolo pezzo di materiale incandescente è stata fonte d’innesco dell’incendio che lentamente, nelle ore del pomeriggio, si è diffuso nell’intera stanza. Tutto il materiale contenuto all’interno dell’edificio, compresi mobili e oggetti vari, sono andati completamente distrutti dall’incendio, ma il rapido intervento dei pompieri ha permesso di salvare almeno i muri. La dependance si trova nel cortile dell’abitazione di proprietà della famiglia, circondato, a qualche decina di metri, da altre abitazioni. I residenti hanno sentito esplosioni, ma si trattava fortunatamente solo di bombolette spray. Sul posto, per i rilievi, sono arrivati i Carabinieri di Renazzo.

cl.f.