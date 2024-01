Ferrara, provoca un incidente grave in via Modena e fugge. E’ caccia al pirata

Ferrara, 8 gennaio 2024 – Provoca un incidente e scappa a piedi abbandonando l’auto al centro della strada. È quanto accaduto nella notte tra ieri e sabato in via Modena. La polizia di Stato si è subito messa sulle tracce del fuggitivo e, a quanto si apprende, dovrebbe essere questione di ore. Gli agenti della questura sarebbero infatti a un passo dall’identificarlo sulla base degli elementi raccolti sul posto.

Ma procediamo con ordine. Il tutto è accaduto intorno alel 2 dell’altra notte. Due auto (una Renault e una Peugeot 208) stanno viaggiando in senso di marcia opposto lungo via Modena, alle porte della città. La strada è semideserta e l’asfalto è umido a causa della pioggia che cade ormai da ore. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si scontrano frontalmente. Parte subito l’allarme ai soccorritori. Sul posto arrivano rapidamente i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Stato. Il personale medico si prende cura dell’occupante di una delle due auto, rimasto ferito fortunatamente in maniera non grave. Dopo le prime medicazioni sul posto, viene trasportato all’ospedale di Cona.

Quello che sembrava un banale incidente assume però i contorni del giallo quando i soccorritori si accorgono che l’occupante della seconda auto, una Peugeot 208 bianca, è sparito. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe allontanato a piedi lasciando in mezzo alla strada l’auto danneggiata. Il comportamento dell’automobilista ha subito fatto scattare le indagini della polizia di Stato, che in poche ore è riuscita a chiudere il cerchio intorno al sospettato. A quanto si apprende, gli investigatori della questura sarebbero vicinissimi a identificarlo. A quel punto starà a lui spiegare le ragioni del suo gesto, per il quale potrebbe anche rischiare di finire nei guai.

Un altro incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri all’incrocio tra corso Piave e via Vittorio Veneto. Qui si sono scontrati un’auto condotta da una donna e con a bordo altre tre persone e un rider in sella a uno scooter. Ad avere la peggio è stato il fattorino, 35 anni, che è rovinato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale. Il rider è stato portato al Sant’Anna con ferite di media gravità.