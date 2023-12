Incidente a Ferrara, ambulanza contro un Tir: quattro feriti, uno è grave

Ferrara, 20 dicembre 2023 – L’ambulanza viaggia verso la città, ormai a un manciata di chilometri. La strada è sgombera. C’è solo un tir che arriva dalla direzione opposta. Nulla fa pensare all’inferno che si scatenerà di lì a pochi istanti. Un botto pauroso, il mezzo di soccorso che si accartoccia su se stesso come una scatola vuota e l’autoarticolato che si intraversa, perdendo gasolio dal suo ventre di metallo. Sono i fotogrammi dell’incidente che si è verificato alle 11.20 di ieri in via D’Azeglio, non lontano dalla rotonda di via Pontegradella, a Baura. Coinvolti nello schianto un camion Iveco condotto da un senegalese di 64 anni e un’ambulanza della Croce Verde con a bordo l’autista di 50, il soccorritore di 51 e il paziente, diretto al San Giorgio, di 65 anni.

La macchina dei soccorsi è stata tanto rapida quanto imponente. In via D’Azeglio sono arrivati gli agenti della polizia locale con diverse pattuglie, i vigili del fuoco, due elisoccorsi, tre ambulanze e un’automedica. Per prima cosa i pompieri hanno liberato gli occupanti dell’ambulanza dalle lamiere, che avevano creato una trappola inestricabile. Subito dopo, i feriti sono stati affidati ai sanitari del 118. Uno di essi è stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna, mentre gli altri a Cona. Uno è in gravi condizioni, mentre i rimanenti tre hanno riportato ferite di medie e lieve (è il caso del conducente del tir) entità. Ultimate le operazioni di soccorso, sul posto sono rimasti gli agenti del comando di via Tassoni per ultimare i rilievi e ricostruire le cause dell’incidente. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la strada, interessanta da una vasta dispersione di gasolio partita dal mezzo pesante. Le operazioni hanno richiesto diverse ore. La strada è rimasta infatti chiusa fino al pomeriggio, quando sono stati ultimati rilievi e lavori. L’incidente, visto anche l’orario e la necessità di interrompere la viabilità, ha generato disagi per chi ieri mattina si è trovato a transitare da quelle parti.