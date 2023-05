Infermiere di comunità, ecco come cambia

A Terre del Reno è stato organizzato un incontro pubblico per parlare di sanità, programmato per martedì alle 16 in Sala Consigliare del Municipio a Sant’Agostino. L’incontro vedrà la partecipazione dei responsabili Asl ed i medici di medicina generale di Terre del Reno che nell’ultimo anno hanno subito una profonda riorganizzazione. La cittadinanza, nel corso dell’incontro verrà informata dei cambiamenti intercorsi e della nuova figura dell’infermiere di comunità (nella foto i due operatori di Codigoro). L’iniziativa parte dal territorio comunale santagostinese e si estenderà ai comuni limitrofi. La medicina del territorio, infatti, nell’ultimo periodo ha subito un grande cambiamento. La svolta imposta dal periodo Covid, impedendo il normale accesso agli ambulatori, ha favorito il nascere della ricetta elettronica e lo scambio di informazioni tra medico e paziente tramite WhatsApp e e-mail. La comunicazione è diventata più fluente, immediata e diretta, ad esempio controllando on line i referti degli esami eseguiti, con conseguente svolta nel lavoro del Medico di Medicina Generale. L’accumulo del ritardo dell’esecuzione degli esami, dell’espletamento delle visite specialistiche, degli interventi chirurgici non urgenti ha imposto inoltre una riorganizzazione della medicina del territorio di cui si parlerà nell’incontro. L’infermiere di comunità è una figura fondamentale e un professionista della salute che riconosce e cerca di mobilitare risorse all’interno delle comunità, comprese le competenze, per la promozione della salute e del benessere nella comunità.

l.g.