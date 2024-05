Infiltrazioni di acqua in ospedale. L’Ausl: "Ma nessun disagio"

CENTO

All’ospedale di Cento ieri erano in corso piccoli interventi di ripristino per infiltrazioni dovute alle forti piogge dei giorni scorsi. E’ quanto fa sapere l’Azienda Usl che in una nota spiega di avere prontamente attivato i servizi tecnici per i necessari interventi di ripristino. "Al momento, la situazione è sotto controllo e non ha comportato disagi per i pazienti – dice l’Ausl - Il maltempo e le copiose precipitazioni temporalesche che hanno interessato l’alto ferrarese nella notte e nella mattinata di martedì, hanno causato alcune infiltrazioni nella copertura del corridoio di collegamento tra il pronto soccorso e il reparto di Radiologia dell’ospedale di Cento". Spiegano dunque i punti che sono stati critici. "Tali infiltrazioni, di modesta entità, non hanno coinvolto aree adibite alle attività sanitarie, e tutte risultano pienamente funzionanti – conclude l’Ausl - Il corridoio al momento è stato chiuso nel tratto interessato e sono state apportate modifiche temporanee ai percorsi interni pedonali, segnalati attraverso cartellonistica adeguata". L’Azienda Usl di Ferrara si scusa per i disagi che la situazione può aver causato e confida di ripristinare entro la serata di ieri, il percorso ordinario. Non è la prima volta, però, che l’ospedale Santissima Annunziata ha dovuto fare i conti con questo tipo di disagio. Già nel gennaio di quest’anno, un’altra ondata di maltempo aveva provocato infiltrazioni nel reparto di Radiologia, inconveniente che aveva provocato la sospensione dell’attività in una delle aree di diagnostica radiologica. All’epoca, l’Azienda Usl aveva attribuito le infiltrazioni a un problema con il solaio e si era sollevata la voce di Fratelli d’Italia e del comitato Soccorso al prontosoccorso.