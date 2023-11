Influenza, ecco come proteggersi

Covid e influenza stagionale, ecco il vademecum per le vaccinazioni. Per quanto riguarda la prima vaccinazione, sarà prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 60 anni; alle persone con elevata fragilità con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario; agli operatori sanitari e sociosanitari. Le persone che intendono vaccinarsi avranno la possibilità di fare riferimento al proprio medico di base e concordare modi e tempi. Negli ambulatori vaccinali è necessario prenotare tramite Cup o Fascicolo elettronico. Il richiamo vaccinale di norma, ha una valenza di 12 mesi ed è raccomandato a

distanza di 6 mesi dall’ultima dose ricevuta o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo).

Anche in caso di influenza stagionale, il vaccino può essere richiesto al proprio medico. Il servizio Igiene pubblica ha inoltre attivato sedute ad accesso libero nella sede di Ferrara in via Bianchi 4, nelle seguenti giornate: 4-11-18 dicembre dalle 8.30 alle 12.30. Ecco la gran parte dei destinatari della vaccinazione gratuita. Persone di età uguale o superiore a 60 anni con particolare riguardo a operatori e residenti di strutture assistenziali, con o senza patologie croniche; donne in gravidanza, indipendentemente all’età gestazionale o in post partum; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; soggetti di qualunque età ricoverati in strutture per lungodegenti; persone rientranti nella fascia d’età 6 mesi-59anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o di ricoveri correlati all’influenza (compresi i conviventi); addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo; personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari.