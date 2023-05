"Inps, da tre giorni non riesco a comunicare"

Caro Carlino,

ð 06 164 164 (da cellulare, a pagamento). Effettuate le chiamate in varie ore della giornata, risponde una operatrice con voce metallica che ripete sempre la stessa... lagna: "gli operatori sono occupati, si prega di restare in linea per non perdere la priorità della chiamata".

L’altro giorno ho chiamato da cellulare a pagamento, dove ho atteso quasi un’ora, senza la possibilità di parlare con un operatore. E’ possibile accedere agli sportelli solo con prenotazione, efettuando i numeri 803 164. o da cellulare 06 164 164. Stamane ho riprovato a chiamare per l’ennesima volta, la solita operatrice dalla voce metallica ha risposto: "il servizio non è per il momento raggiungibile, riprovare più tardi". Così facendo la storia continua e i cittadini non sanno più a chi rivolgersi per esporre le proprie necessità e i propri diritti. Le autorità competenti per i diritti dei cittadini dovrebbero intervenire verso i responsabili dell’Inps per accertare a cosa è dovuto questo disservizio e, risolvere questo annoso problema.

Antonio De Marco