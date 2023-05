"Intervento urgente alla Cosmè Tura"

"Farsi carico, come comunicato a genitori e dirigente, entro l’estate di un intervento strutturale di adeguamento e di rifacimento del cortile all’Istituto "Cosmè Tura", nel caso con variazione urgente al piano delle opere pubbliche e conseguente variazione di bilancio". Questo il contenuto della risoluzione della consigliera comunale del Pd, Anna Chiappini, alla delibera per la costruzione del nuovo polo per l’infanzia a Coronella grazie ai fondi del Pnrr. "A causa delle piogge degli ultimi giorni – così Chiappini –, si sono ripetute le infiltrazioni dai soffitti e si sono allagati di nuovo piano terra e seminterrato. La dirigente Cristina Corazzari ha scritto una lettera di intervento urgente all’assessorato, a cui, ad oggi, non è pervenuta alcuna risposta".