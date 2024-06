La Chiesa dona i ventilatori ai detenuti

Il servizio per la promozione del sostegno economico alla chiesa cattolica e l’Ispettorato Generale dei Cappellani delle carceri, dando attuazione ad un progetto fortemente voluto dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, hanno comunicato all’arcivescovo la "volontà di donare 70 ventilatori all’Istituto Penitenziario presente nel territorio della Diocesi, per aiutare i reclusi, soprattutto i più fragili delle sezioni “Infermeria”, ad affrontare il caldo estivo con un minor disagio". La Chiesa desidera ricordare la propria vicinanza ai detenuti, "ribadire che c’è vita oltre quelle sbarre e che loro sono nella condizione di poter sperare che un giorno, dopo il percorso riabilitativo, quelle porte possano riaprirsi". È con questo spirito che ha visto la luce l’iniziativa chiamata ‘Semi di tarassaco volano nell’aria’. "La Chiesa, come il tarassaco, fiorisce, si apre e grazie al soffio dello Spirito Santo si scopre presente oltre le sue stesse mura, tra i detenuti".