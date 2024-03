La Filarmonica applaude il suo direttore Lenzi

La Filarmonica di Tresigallo applaude il suo direttore Paolo Lenzi, ora anche dottore in Basso Tuba. Ieri, al Teatro ‘900, foto, applausi, lacrime, ma anche belle ‘note’ gravi sono uscite dal basso tuba di Lenzi, durante la prova musicale e la discussione della sua tesi intitolata ‘La Banda Filarmonica Tresigallo, storia di una tradizione musicale di oltre 170 anni’. Tesi che gli è valsa la votazione di 110/100 e la lode in Basso Tuba II Livello da parte della Commissione Accademica del Conservatorio ‘Venezze’ di Rovigo, trasferitasi per l’occasione nel Teatro di Tresigallo, dove Lenzi da oltre 20 anni dirige la Filarmonica. Ed è stata la sua Filarmonica, diretta per l’occasione da Ludovico Camozzi, ad accompagnarlo come solista al basso tuba nell’esecuzione del Concerto ‘Impressions for Tuba’ di A. Waignein.