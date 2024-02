La forza dei mass media: "Il giornale, strumento per comprendere una società che cambia"

FERRARA

Legacoop Estense è l’associazione delle cooperative di Modena e Ferrara. Conta oggi 200 associate, pari a 3.022 sedi locali ed imprese consorziate nelle due province, associate che producono una ricchezza per oltre 7,75 miliardi di euro. Soci e socie ammontano a 480.000, un numero che conferma il forte radicamento nelle due provincie. In pratica, un abitante su due è socio di una cooperativa. Più di 33.000 le persone complessivamente occupate, di cui il 30% under 40. Il presidente è Paolo Barbieri, 39 anni, originario di Mirandola e attuale presidente di CPL Concordia, eletto alla guida dell’associazione nel 2023.

Cosa significa portare il giornale nelle scuole?

"Significa – risponde Paolo Barbieri – investire sulla cittadinanza attiva delle future generazioni. Il giornale è da sempre uno strumento fondamentale per diventare cittadini consapevoli, informati, capaci di leggere il contesto che ci circonda, i suoi cambiamenti. Tutti aspetti fondamentali per sentirsi parte di una comunità e contribuire alla sua

crescita.

I ragazzi si misurano con una professione antica. Cos’è il giornalismo oggi?

"È un pilastro della democrazia. Un giornalismo in salute, messo nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro con professionalità e autonomia, è una garanzia per tutti i cittadini. Un ruolo che va preservato anche tutelando il pluralismo dell’informazione. Legacoop, a livello nazionale, associa svariate cooperative di giornalisti, un baluardo per garantire un’informazione libera e vicina ai territori.

L’avvento del web, la trasformazione digitale. Cosa significa questo strumento?

"Dalla rivoluzione tecnologica non si torna indietro, non dobbiamo cedere a facili nostalgie. Del web bisogna sfruttare al meglio le potenzialità, stando però attenti ai rischi, a partire da un modo di informarsi mordi e fuggi. È fondamentale educare i giovani (e non solo) all’approfondimento, a un’informazione attenta e consapevole"

Quando ha iniziato a leggere i giornali?

"Molto presto. Li ‘rubavo’ a mio padre, che era un giornalista e tutte le mattine faceva la rassegna stampa. Fin da bambino ho respirato in casa l’odore della carta stampata e sviluppato curiosità verso questa professione così stimolante"

Le cooperative, storie di generazioni

"I soci di oggi sono proprietari e gestori temporanei dell’impresa, chiamati a governarla con l’obiettivo di lasciare in eredità alle generazioni future una realtà solida e sana. Diverse cooperative hanno da poco spento 50, 60, 70 candeline e c’è chi ha già superato i 100 anni di longevità. Un patrimonio costruito dai soci di ieri affinché possano beneficiarne i giovani di domani. Io, ad esempio, sono anche presidente di una cooperativa, la CPL di Concordia, che festeggia quest’anno i 125 anni di attività"

Cosa può offrire il mondo cooperativo ai giovani?

"La cooperazione è un modello di impresa moderno, sostenibile, inclusivo e democratico, capace di dare risposte adeguate alle sfide della contemporaneità"

In che modo Legacoop Estense coinvolge le giovani generazioni?

"Da oltre 15 anni sosteniamo il protagonismo dei giovani attraverso il network Generazioni, uno strumento nato per portare la voce dei giovani cooperatori all’interno degli organismi dirigenti, favorire il ricambio generazionale, promuovere progetti e iniziative su tematiche di loro interesse. Un contributo di primaria importanza per la nostra associazione, che punta a rimanere al passo con i tempi".

Mario Bovenzi