La Mantia in pole, spunta Zilli

Andrea La Mantia continua ad essere al centro dei pensieri della Spal, che nel corso della terza settimana del mercato di riparazione è determinata a regalare a mister Colucci un centravanti di spessore. Per caratteristiche La Mantia sarebbe il profilo ideale, ma la trattativa per riportarlo a Ferrara – nonostante sia di proprietà della Spal, che la scorsa estate lo ha girato in prestito alla Feralpi Salò – non è facile. Il direttore tecnico Fusco però non ha intenzione di aspettare all’infinito ed entro un paio di giorni conta di mettere la parola fine alla telenovela legata alla prima punta. A prescindere dall’epilogo dell’operazione La Mantia infatti la dirigenza biancazzurra si assicurerà un attaccante entro la gara in programma domenica prossima sul campo del Perugia. Tra i nomi spunta quello di Massimo Zilli del Cosenza che potrebbe arrivare in prestito.

Nel frattempo, oggi è prevista la firma di Cesare Galeotti che rientrerà dal prestito al Lumezzane. Il portiere ferrarese classe 2002 negli ultimi anni ha collezionato 37 gettoni in serie C con le maglie di Pergolettese, Rimini e Lumezzane. Infine, per Fabio Parravicini si stanno muovendo diversi club di serie A: dopo il Torino, si registra l’interessamento di Atalanta e Bologna. Va detto comunque che è dalla scorsa estate che sulle tracce dell’Azzurrino ci sono parecchie società di categoria superiore.