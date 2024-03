La procedura e le tempistiche

Il nuovo canale di prenotazione, disponibile sulla piattaforma https://passaportonline.poliziadistato.it offre al cittadino che abbia la necessità di ottenere il passaporto entro 30 giorni per viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo o salute, la possibilità di richiedere un appuntamento di viaggio in tempi compatibili con le sue esigenze. Richiesto l’appuntamento, il cittadino dovrà presentarsi nel giorno e negli orari indicati presso l’Ufficio Passaporti, portando con sé anche la documentazione attestante l’esigenza di rilascio del passaporto in via prioritaria. In caso di assenza di disponibilità, il cittadino potrà recarsi direttamente negli uffici.