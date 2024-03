La ’società operaia’ della città

Un edificio nel cuore del centro storico a disposizione della città. Giovedì, all’avviso pubblico indetto dall’amministrazione comunale per individuare locali, in centro storico, da dedicare alle mostre, è arrivata una sola candidatura. Parte quindi l’aggiudicazione. E’ la sede della società di mutuo soccorso fra gli Artigiani e gli operai di viale Repubblica 26 a Bondeno. E’ presieduta da Paolo Saltari e ha all’attivo oggi 182 soci. Proprio quest’anno ha festeggiato i 155 anni dalla sua fondazione e negli anni i soci sono stati più di 2000, indicati uno ad uno nel prezioso archivio storico custodito dalla società operaia. E’ un luogo da sempre vocato a sede espositiva, che nelle sale al piano terra ospita mostra ed eventi, oltre ad accogliere, al primo piano nella sala convegni, incontri e presentazioni di libri sanno essere fulcro della diffusione della cultura. La sede, oggetto negli ultimi anni di un raffinato restauro, si conferma centro delle attività culturali aperte alle città. Gli attuali locali di proprietà comunale della Pinacoteca civica Galileo Cattabriga infatti, "non sono in grado di soddisfare gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione comunale – si legge negli atti – in quanto vengono impiegati per attività operative ed organizzative e saranno oggetto quest’anno delle operazioni di trasloco degli uffici comunali".

c.f.