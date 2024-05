La storia del mercato ambulante in trenta scatti

Il Fotoclub Ferrara in collaborazione con Dino Marsan, fotografo e grafico ferrarese, e il patrocinio e la collaborazione dell’assessorato alle Fiere e Mercati del Comune, espone da domani al 19 maggio nella sala dell’Albo Pretorio e corridoio della sala del Plebiscito (in municipio) una trentina di fotografie di grande formato che ha come tema il mercato ambulante della nostra città. La mostra che si intitola ‘Il mercato, ieri, oggi e domani’ propone la visione di una ventina di immagini di tipo analogico prodotte da Dino negli anni Settanta, le altre digitali scattate quest’anno da Anna Maria Mantovani, Maurizio Tieghi e Roberto Delvecchio. La mostra vuole evidenziare alcuni aspetti cruciali di questo importante appuntamento settimanale, molto frequentato dai cittadini, in un intervallo temporale lungo una cinquantina di anni, con l’intento della documentazione storica ma anche di possibili interventi mirati al suo aggiornamento e miglioramento. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.