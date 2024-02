La storia sfila in centro. Il Carnevale degli Este

Il Carnevale degli Este torna ad animare le vie e le piazze del centro storico dopo un primo stop causa maltempo. Il nuovo appuntamento è per oggi a partire dalle 16. L’evento, organizzato dal Comune e dal Palio, intratterrà cittadini e turisti che faranno visita alla città estense proprio in occasione del suo Carnevale storico, vera e propria rievocazione dell’epoca dei duchi d’Este. L’edizione 2024 – che segna il gran ritorno della manifestazione dopo gli anni della pandemia – è dedicata a una figura di spicco del Rinascimento: Isabella d’Este Gonzaga, primogenita di Ercole I d’Este ed Eleonora d’Aragona. Tra cortei e spettacoli verranno ripercorse le tappe salienti della vita di una donna che ricevette un’educazione di alto livello nell’ambiente di corte ferrarese, tra poesia, musica, danza e attività solitamente riservate agli uomini, diventando una figura storica fondamentale non solo per Ferrara e Mantova, ma per l’Italia e l’Europa.

A rappresentare Isabella d’Este Gonzaga nelle tre età fondamentali della sua vita – prima fanciulla, poi sposa del Marchese Gonzaga di Mantova, infine Marchesa – ci penseranno tre figuranti vincitrici del casting lanciato nel mese di dicembre 2023 dalla commissione storico artistica dell’Ente Palio. Isabella d’Este nacque 550 anni fa, nel 1474 e, a quel tempo, il Carnevale era uno dei più sontuosi spettacoli pubblici nelle corti dell’epoca: il Carnevale degli Este recupera quell’atmosfera, fatta di banchetti, danze e spettacoli. Immerse in un’atmosfera d’altra tempi, le vie del centro si riempiranno di cortei con oltre cento figuranti.