"La visita del governatore, un segnale importante"

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, nei giorni scorsi ha visitato i reperti e lo stabilimento dell’industria di pomodoro che si trova ad Argenta. Positivo il commento di Squeri (Steriltom). Che così commenta: "La visita del presidente Bonaccini è un importante segnale per il nostro settore".

"Come gruppo Steriltom siamo stati onorati di ricevere la visita del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, presso gli stabilimenti di Italtom di Argenta. L’incontro è stato un’importante occasione di confronto ed un segnale di profonda attenzione verso il nostro comparto, che ci ha permesso di mostrare al presidente i grandi investimenti messi in campo dal gruppo negli ultimi anni, sia in fatto di sostenibilità ambientale che di riduzione di emissioni di CO2". Lo dichiara in una nota Dario Squeri, amministratore delegato di Steriltom, azienda leader nella produzione di polpa di pomodoro a livello europeo.

"Lo stabilimento di Argenta, acquisito nel 2018, insieme a quello storico di Gragnano Trebbiense, sono i due hub più importanti per la trasformazione del pomodoro del gruppo Steriltom – ha proseguito – e aver diversificato la presenza territoriale con i due complessi produttivi, quello di Gragnano a Piacenza e quello di Argenta a Ferrara ha come finalità proprio quella di rendere sempre più competitivo il settore dell’industria di trasformazione continuando ad investire nella filiera in termini di sostenibilità. Questa stessa volontà è stata confermata durante l’incontro con l’impegno di continuare ad essere un punto di riferimento per i territori e per le economie locali", ha concluso Squeri.