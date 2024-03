L’addio di Codigoro al suo ’benefattore’. Giulio Padovani

CODIGORO

C’erano don Marco Polmonari e don Pietro Predonzani ad officiare la cerimonia funebre per l’ultimo saluto a Giulio Padovani, ieri pomeriggio nella chiesa di San Martino a Codigoro. A salutare il defunto ottantanovenne oltre al comandante della Tenenza di Codigoro Marco Carboni, gli ultimi 4 sindaci della cittadina codigorese, Davide Nardini, Enea Pandolfi, Rita Cinti Luciani e Sabina Alice Zanardi e diversi amici e conoscenti. In lacrime la moglie Luisella e visibilmente commossi il figlio Valerio, la moglie Elisabetta e l’adorato nipote Matteo. "Oggi c’è solo spazio per la gratitudine la riconoscenza - ha declinato nell’omelia don Marco - per quello che ha fatto Giulio per tante persone" mentre don Pietro ne ha sottolineato la spiritualità e la capacità di ascoltare. Un passato da finanziere, agente della Siae ed assicuratore hanno caratterizzato la vita di Padovani. Concluso il rito funebre la sala è stata portata a Copparo per la cremazione mentre le ceneri riposeranno nel cimitero di Codigoro.