Ladro di biciclette messo in fuga

Con una grossa pietra – ieri attorno alle 13 – cerca di forzare il lucchetto di una bicicletta posteggiata davanti all’ufficio anagrafe di via Fausto Beretta, ma una donna delle pulizie se ne accorge e inizia a urlare per allontanare il ladro. Anche il personale dell’ufficio, sentendo le grida, esce e inizia correre in direzione del malvivente. A questo punto, l’uomo è costretto alla fuga. Provvidenziale l’intervento della donna delle pulizie che ha richiamato l’attenzione di altre persone. Peccato che il ladro abbia danneggiato la bicicletta dopo aver cercato di forzare il lucchetto.