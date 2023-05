L’asilo nido si amplia "Grande opportunità"

È in fase di affidamento l’appalto per l’ampliamento dell’asilo nido di Formignana. Si tratta del primo progetto del programma ‘Tresignana per l’infanzia’, che è finanziato tramite risorse del Pnrr per 600mila euro. L’ampliamento dell’asilo nido prevede la realizzazione di una sezione didattica aggiuntiva per 18 bambini. Con questo intervento la struttura potrà ospitare 46 piccoli, rispetto agli attuali 28. "Una grande opportunità che siamo riusciti a cogliere, ottenendo il finanziamento dell’intervento tramite risorse del Pnrr", commenta il sindaco di Tresignana, Laura Perelli (foto).