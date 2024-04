L’aspirante consigliera smemorata

Davide

Bertolasi*

Leggo le proposte dell’aspirante consigliera Martina Laureti (Lega). Nel Consiglio dell’11/03/2019, il sottoscritto propose una mozione per l’istituzione di un’area cimiteriale per gli animali di affezione: ciò che la smemorata aspirante consigliera propone ora. La mozione fu approvata all’unanimità, anche dall’attuale assessore Alessandro Balboni (allora consigliere). Anche la Lega votò a favore. Sarebbe curioso capire come mai l’attuale amministrazione sia stata completamente ferma sul tema, quando avrebbe avuto già a disposizione un forte mandato del consiglio comunale. Leggo poi la proposta della giovane militante leghista della creazione di un’ambulanza veterinaria e, anche qua, temo si pecchi un po’ di memoria: l’attuale assessore Balboni propose a suon di conferenza stampa l’arrivo dell’ambulanza veterinaria giusto all’inizio del mandato dell’attuale amministrazione. Nato e finito sulle pagine della stampa. Parliamo di Garante degli animali: Balboni, allora consigliere, propose il 25/03/2019 una mozione per l’istituzione di questa importante figura di garanzia. Mozione sottoscritta da tutti i gruppi consiliari e approvata all’unanimità. Da allora, il nulla.

* consigliere comunale Pd