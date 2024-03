Lavori al Vandini, farmacia trasloca

Si comunica che, a seguito dei lavori di riqualificazione dell’ospedale Mazzolani Vandini di Argenta, a partire da lunedì 25 marzo l’attuale farmacia ospedaliera di Argenta sarà trasferita in una nuova sede ubicata al piano terra davanti all’ingresso principale e alla portineria. Si accede dall’entrata principale, dove è presente la portineria, disponibile per fornire informazioni ed indicazioni della nuova sede e comunque opportunamente segnalata da apposita cartellonistica. Per consentire le attività connesse al trasferimento, la farmacia ospedaliera di Argenta resterà chiusa venerdì 22 marzo. Il servizio di erogazione diretta dei farmaci riprenderà regolarmente la sua attività lunedì nella nuova sede.

Rimarranno invariati gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. Tel. 0532 317755.