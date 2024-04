Lavori in strada, come si cambia

Da oggi, mercoledì 3 aprile, partiranno anche gli interventi di manutenzione straordinaria su via Primo Maggio e via Ponte Reno. I lavori dureranno una settimana circa e verrano previste le seguenti modifiche alla viabilità. Per Via Ponte Reno ci sarà il senso unico alternato regolato da movieri esperti e divieto di sosta mentre per quanto riguarda Via Primo Maggio, i lavori interesseranno il tratto da Via Malagodi a Via Ponte Reno. Anche in questo caso si provvederà a fare un senso unico alternato con divieto di sosta dove serve e divieto di sosta con rimozione forzata 24h negli stalli di fronte ai civici n.13-15 e n.39. Così cambierà la viabilità.

l.g.