"Lavori nell’ex zuccherificio. Ma in base a quale titolo edilizio?"

È chiuso ormai da quasi vent’anni l’ex zuccherificio Stir di Pontelagoscuro in cui però dall’inizio di novembre sono iniziati dei lavori, con conseguente abbattimento di 214 alberi, come notato dal consigliere dem Elia Cusinato, che in merito ha presentato un’interpellanza al consiglio comunale. Il piazzale dell’ex zuccherificio è stato spianato ed è possibile notare un gran lavoro di posa di asfalto, mentre addirittura, in una porzione già asfaltata sono presenti numerosissime auto, quasi da far intendere che si tratti di una rimessa per veicoli (foto). "Quest’ area di particolare interesse e valore ambientale – sottolinea Cusinato – si trova ai piedi del grande fiume Po, di fronte alla piccola golena della Canottieri e nel tempo, l’area in oggetto è diventata un tutt’uno con l’ambiente verde circostante". L’area in oggetto si trova a meno di 150 metri dai piedi dell’argine, quindi è sottoposta ad interesse paesaggistico come previsto dall’articolo 142 del codice dei beni culturali. Secondo cui "sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". Secondo il Regolamento urbanistico edilizio (Rue) del Comune di Ferrara attualmente in vigore, l’area è soggetta al Piano operativo comunale (Poc). Cusinato chiede quindi ufficialmente in base a quale titolo edilizio si stanno facendo i lavori nell’area dell’ex zuccherificio Sfir di Pontelagoscuro, chiedendo se l’amministrazione è al corrente dei lavori di spianamento e asfaltatura che si stanno realizzando; se si tratta di un’attività produttiva e di conseguenza se è stata presentata al Comune una documentazione tale da poter avviare l’attività. Altro interrogativo è se è possibile realizzare queste opere senza passare attraverso il Consiglio in quanto l’area è soggetta a Poc, e se è necessario avere un parere preventivo di Arpae.

Lucia Bianchini